Pas de hausse de prix pour les Samsung Galaxy Z Fold 4 en Corée, une bonne surprise à attendre en Europe ?

En France, les prix de lancement des Samsung Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 étaient sensiblement plus élevés que ceux des conversions brutes ci-dessus. Pour le Fold, il fallait compter 1 809 euros pour la version 256 Go, 100 euros supplémentaires donc, soit 1 909 euros, pour le modèle 512 Go. Quant au Flip, il fallait tabler sur 1 059 euros pour la capacité de 128 Go, 1 109 euros pour le modèle 256 Go.