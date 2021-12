Pour Noël, Microsoft dévoile un magnifique pull moche aux couleurs du Démineur

Un cadeau idéal pour les geeks les plus nostalgiques, mais sa laideur et son design original ont un prix. Il faudra en effet débourser 74,99 dollars plus 15 dollars de frais de port en France pour se procurer ce pull de Noël, en vente sur le Xbox Gears Shop en six tailles (SM, M, L, XL, 2XL et 3XL). Si cette info a seulement réveillé votre fibre nostalgique, Microsoft a pensé à vous. La version originale du Démineur peut désormais être jouée grâce à un émulateur sur GitHub .