Windows 10 n'aura pas droit aux nouveaux emoji de Windows 11 ; ils sont pourtant essentiels (non)

On ne l’attendait pas, pourtant le voilà. Officialisé en juin dernier et disponible depuis le 5 octobre, Windows 11 succède à Windows 10. L’annonce a suscité autant de curiosité que d’appréhension, alors que le désastre Windows 8 reste ancré dans les mémoires. Plus de peur que de mal, cependant : loin des transformations redoutées, le dernier système d’exploitation signé Microsoft s’inscrit dans un processus d’évolution plutôt bien mené. Reste que cette mise à jour apporte bel et bien un certain nombre de changements.

