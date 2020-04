Transition énergétique : l'entreprise mère d'IKEA investit massivement dans les parcs solaires

Lire aussi :

Des achats dans le monde entier

Le groupe entend ainsi aller plus loin dans les énergies renouvelables. D'après une annonce faite en septembre dernier, il produit déjà plus d'énergie qu'il n'en consomme pour ses différentes activités.Mais pour le moment, l'ensemble de ces activités n'est pas alimenté par les énergies renouvelables. Ingka Group s'est fixé pour objectif de terminer cette transition énergétique en 2025. Les deux nouveaux parcs solaires, situés dans les États de l'Utah et du Texas doivent contribuer à atteindre cet objectif.Pour cela, le groupe compte également beaucoup sur l' éolien . Toujours aux États-Unis, Ingka Group a acheté un parc éolien pour 300 millions de dollars en 2014, et un autre l'année dernière en Allemagne.L'enseigne, déjà présente dans 30 pays, entend poursuivre cette expansion dans les autres régions du globe. Krister Mattsson, le directeur d'investissement du groupe a affirmé que «». Il ajoute : «».