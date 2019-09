D'ici la fin de l’année, IKEA produira plus d'énergie qu'il n'en consomme

© Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Investissements dans l'éolien et le solaire

Objectif : « climate positive » en 2030

Source : Reuters

Connaissez-vous bien IKEA ? Par exemple, saviez-vous que le siège social de l'entreprise d'origine suédoise se situe à... Delft, aux Pays-Bas ? Ou que son nom est un acronyme de « Ingvar Kamprad Elmtaryd Agunnaryd », du nom de son fondateur (Ingvar Kamprad), de celui de la ferme de ses parents et de celui du village où il a commencé son activité ?Ou encore que l'entreprise s'impliquait dans le développement durable ?Pour preuve, le groupe Ingka, société-mère d'IKEA (et dont le nom vient... là aussi de celui de son fondateur), a annoncé une bonne nouvelle. En effet, l'entreprise avait déjà expliqué qu'elle comptait, d'ici 2020, produire une quantité d'énergie renouvelable au moins équivalente à sa consommation totale dans le monde. Or la semaine dernière, son P.-D.G., Jesper Brodin, a indiqué que cet objectif serait en fait atteint dès la fin de l'année 2019 !Pour parvenir à ce résultat, IKEA a multiplié les investissements dans les filières de production écologiques, y injectant un total de 2,5 milliards d'euros ces dix dernières années. Le détaillant de meubles a, entre autres, racheté un parc éolien américain pour 300 millions de dollars, en 2014, et pris une participation, à hauteur de 200 millions de dollars, dans un autre situé en Allemagne, plus tôt cette année. Et il ne semble pas vouloir s'arrêter en si bon chemin, puisqu'il a récemment investi dans deux centrales solaires photovoltaïques aux États-Unis.Par ailleurs, IKEA entend encore intensifier ses efforts pour encourager la production d'énergie renouvelable. À cet effet, le groupe compte vendre des panneaux photovoltaïques résidentiels dans ses magasins, dans l'ensemble des pays où il est implanté, d'ici 2025.Enfin, à horizon 2030, l'entreprise prévoit de devenir «». Cela signifie que d'ici un peu plus de dix ans, elle souhaite contribuer à réduire suffisamment les émissions de gaz à effet de serre pour compenser les rejets de ses propres magasins.