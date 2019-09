Google investit deux milliards de dollars dans les énergies renouvelables

1 600 mégawatts au programme

Coup de boost aux infrastructures

Source : Communiqué de presse

L'ensemble d'accords réalisés augmenterait ainsi la capacité de production liée aux énergies renouvelables de Google de 40%.Que ce soit par l'achat ou par la production, Google a essentiellement fonctionné en 2018 grâce aux énergies renouvelables . La société fait régulièrement des efforts en ce sens, et le communiqué se charge bien de le rappeler : «».Le groupe entend aller plus loin, grâce à de nouveaux accords. Il annonce en ce sens un ensemble de 18 contrats, représentant, au final, 1 600 mégawatts issus de l'éolien et du solaire. Google augmentera, de la sorte, sa production électrique issue d'énergies renouvelables de 40%, qui atteindra donc 5 500 MW. D'après Google, ce total correspondrait à la capacité d'un million de toits d'habitation équipés de panneaux solaires. Le communiqué affirme également : «».Sundar Pichai, P.-D.G. de la firme, poursuit : «». En effet, le dirigeant précise que les engagements de Google se font selon des critères «», qui favorisent le développement de nouveaux projets et nouvelles infrastructures par des investissements à long terme. « Au total, notre réseau d'énergies renouvelables comprendra 52 projets et représentera plus de sept milliards de dollars en constructions nouvelles et des milliers d'emplois ».Les 18 accords ont été conclus pour des projets en Europe, aux Etats-Unis et en Amérique du Sud. Aux Etats-Unis, trois états seront concernés : le Texas (490 MW), la Caroline du nord (155 MW) et la Caroline du sud (75 MW). Concernant l'Amérique du Sud, où Google possède des data centers, 125 MW doivent être ajoutés au réseau. Enfin, en Europe, Google a conclu des accords avec la Suède pour une production de 286 MW, avec la Finlande pour 255 MW, le Danemark pour 160 MW et la Belgique pour 92 MW.Google explique également que ces nouveaux projets mettent l'accent sur le solaire, et qu'ils doivent d'abord répondre aux besoins de ses data centers : «».