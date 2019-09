Google va construire pour 3 milliards de data center en Europe

Un investissement massif pour son data center finlandais



Une transformation indispensable pour des activités parmi les plus énergivores



Source : TechCrunch

Sundar Pichai, le PDG de, a publié un communiqué pour annoncer que sa société allait investir 3 milliards d'euros dans l'Union européenne afin d'augmenter le nombre de sessur le Vieux continent. Il explique que 18 contrats d'énergie renouvelable ont été déjà signés en Europe, pour un total de 1 600 mégawatts aux États-Unis, en Amérique du Sud et en Europe.Le géant californien va principalement agrandir son centre situé à Hamina, en Finlande. Près de 600 millions d'euros seront investis pour étendre sa superficie. Comme le rappelle le dirigeant de Google, ce data center est la pierre angulaire de son infrastructure en Europe mais également un modèle «» pour les autres centres de données. En effet, Google utilise l'eau de la mer du Golfe pour refroidir ses serveurs, ce qui permet de réduire ses besoins énergétiques nécessaires à cette opération.Les centres de données sont aujourd'hui l'une des activités les plus gourmandes enet Google cherche, par cet investissement massif, à être plus respectueux de l'environnement.Sundar Pichai annonce que les 18 contrats signés, 10 projets se concentreront en Europe, «».En Finlande, deux projets d'installations d'verront également le jour afin d'alimenter son centre de données local en énergie propre et Google vise à terme des solutions énergétiques sanssur l'ensemble de ces installations.