En 2018, Google a acheté 100% d'énergie renouvelable pour ses data centers et ses bureaux

Google mise sur les énergies solaire et éolienne

Réduire sa consommation

Source : 9to5Google

Avec ses innombrables serveurs disséminés aux quatre coins du monde,est évidemment un énorme consommateur d'électricité. Sa consommation a ainsi atteint les 10 térawatts-heures en 2018, soit une augmentation de 33 % par rapport à l'année précédente.Pour autant, l'entreprise n'en oublie pas les démarches écologiques. Elle a ainsi annoncé avoir, dans ses data centers et ses bureaux. Un bilan qu'elle avait déjà réussi à atteindre en 2017 et qui en fait, selon elle, «».Pour y parvenir, Google a conclu plusieurs contrats d'achat d'électricité (CAE), directement. Cela a notamment impliqué «».De plus, même si sa consommation globale a nettement augmenté, l'entreprise œuvre également àautant que possible. À cet effet, elle compte sur les récents progrès technologiques, qui rendent ses. Ainsi, d'après Google, ses «».Par la suite, le groupe entend faciliter l'approvisionnement en énergie renouvelable pour l'ensemble des sociétés dans le monde . Et en ce qui le concerne, le géant américain a confirmé sa volonté d'avoir recours à unepour l'ensemble de ses opérations, 24h/24, 7j/7, malgré le caractère intermittent de ces sources. Il entend, pour cela, «».