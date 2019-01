Google investit dans l'énergie propre en Asie, en commençant par Taïwan

Alimenter le data center avec de l'énergie solaire

Une loi favorisant le développement des énergies renouvelables

Source : TechCrunch

Ce n'est pas la première fois ques'investit pour promouvoir les. L'entreprise a en effet lancé plusieurs projets en ce sens en Amérique du Nord, du Sud et en Europe. Mais c'est la première fois qu'une telle initiative prend place sur le continent asiatique.En effet, la société a conclu un accord portant sur l'achat d'un parc solaire de 10 mégawatts dans la ville de Tainan, au sud de. Les panneaux photovoltaïques seront installés au cœur d'étangs de pêche commerciaux, dont les propriétaires seront indemnisés. Google a précisé qu'un tel aménagement respectait l'environnement et n'avait pas d'impact sur les poissons présents à ces endroits.L'énergie ainsi fournie servira notamment à alimenter le data center de l'entreprise, situé dans le comté de Chuanghua, un peu plus au Nord. De plus, l'accord signé va permettre à Google de bénéficier d'un tarif bloqué sur l'électricité.Car le groupe a profité de la nouvelle législation taïwanaise en la matière. Le gouvernement a ainsi revu son, afin d'encourager l'ensemble des entreprises du territoire à se fournir en énergie renouvelable. Son but est notamment de faire en sorte que ces sources représentent 20 % de la fourniture totale d'électricité, et de sortir du nucléaire d'ici 2025.Google apparaît alors comme la première société à bénéficier de cette nouvelle loi, et a embarqué dans le projet plusieurs entreprises taïwanaises engagées dans les énergies renouvelables.