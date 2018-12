Google signe un deal avec la Finlande pour s'approvisionner en énergie éolienne

Google investit en Finlande

« Green addict » ?

Google poursuit son engagement dans l'électricité propre pour alimenter le réseau ainsi qu'une partie de ses installations en énergie renouvelable.La firme de Moutain View a négocié un contrat PAA longue durée avec trois acteurs du secteur - parmi eux le français Neoen, exploitant majoritaire - pour acheter la totalité de l'électricité que produira une ferme de trois parcs éoliens à Hedet (dans l'ouest de la Finlande), dont la construction est prévue fin 2018. La capacité combinée est estimée à 190 mégawatts pour un tarif jugé très compétitif par rapport aux fournisseurs classiques, sans aide gouvernementale.L'entreprise californienne dispose de plusieurs datacenters à travers le monde, dont un à Hamina, dans une ancienne fabrique de papier située près de la mer baltique. Lancée en 2011, l'infrastructure informatique bénéficie de conditions favorables telles que des températures idéales et un refroidissement à eau. Les serveurs qui s'y trouvent demeurent gourmands en électricité et nécessitent beaucoup de ressources ; des efforts d'optimisation ont toutefois été réalisés pour rendre ces machines moins énergivores en optimisant leur fonctionnement grâce à l'intelligence artificielle.À noter qu'après avoir atteint la neutralité carbone en 2007 et les « 100 % d'alimentation » en électricité renouvelables en 2017, Google continue d'investir à grande échelle dans ce domaine, notamment en Europe où il multiplie les contrats éoliens et solaires (14 contrats au total pour 900 mégawatts).La construction de ces nouveaux sites de production est une aubaine pour le géant qui souhaite compenser au mieux ses dépenses énergétiques, même si ses architectures physiques ne tournent pas complètement à l'énergie verte.