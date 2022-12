Faut-il vraiment éteindre le chauffage quand vous partez de chez vous ?

Que faire de son chauffage quand on sort de chez soi ? C'est une question que l'on se pose de plus en plus avec les demandes du gouvernement de moins consommer et les factures qui ont tendance à grimper. En réalité, selon l'ADEME, tout dépend de votre situation.

Ainsi, si vous partez de chez vous pour la journée seulement, mieux vaut simplement baisser la température. « Personne n’a envie d’avoir froid en rentrant chez soi pendant deux heures, le temps que la température remonte, puis à peine la température idéale atteinte, devoir la baisser pour aller se coucher », explique l'experte de l'agence de service public Florence Clément. D'autant plus que rallumer le chauffage en rentrant du travail va provoquer un appel de puissance d'énergie en début de soirée, quand les Français rentrent et consomment de l'électricité.

Au-delà de la simple absence en journée, si votre logement est mal isolé et laisse filer rapidement la chaleur, mieux vaut simplement baisser la température (à moins évidemment d'un séjour extérieur prolongé). Il vous est ainsi conseillé de faire tomber la température à 16 °C, avant de la remonter à 19-20 °C à votre retour.