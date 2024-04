Le chèque énergie 2024, c'est parti ! Qui peut en bénéficier, comment et pour quel montant ? Notre FAQ pour tout savoir

Cela n'arrive qu'une fois par an, et il serait dommage de ne pas en bénéficier, si vous le pouvez. Le chèque énergie est versé, tous les ans, à 5,5 millions de ménages modestes, pour les aider à régler leurs factures de gaz et d'électricité. Il est d'ailleurs envoyé à partir de ce mardi 2 avril 2024. Cette année encore, avec la récente hausse des prix de l'énergie, il devient plus indispensable que jamais pour de nombreux consommateurs. Mais qui peut en profiter plus concrètement, comment l'obtenir et quel est son montant ? Clubic répond à ces quelques questions.