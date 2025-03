Les signataires de cette charte, disponible sur le site du ministère de l'Économie, des Finances et de Souveraineté industrielle et numérique, s'engagent à appliquer plusieurs mesures pour diminuer l'impact de leurs activités sur l'environnement. L'une des principales concerne la gestion des emballages. Les entreprises devront limiter le vide dans les colis à 40 % maximum et encourager l'utilisation de matériaux recyclables ou réutilisables.

La question des retours est aussi abordée. Un produit renvoyé génère des transports supplémentaires et augmente l'empreinte carbone globale du secteur. Pour limiter ce phénomène, certaines plateformes mettent en place des outils permettant aux consommateurs de mieux choisir leur produit avant l'achat. Zalando propose ainsi une cabine d'essayage virtuelle pour aider ses clients à trouver la bonne taille, pour réduire ainsi le taux de retours dans le secteur de l'habillement.

L'information aux consommateurs occupe également une place importante dans cette charte. Les plateformes devront fournir des indications claires sur les options de livraison les moins polluantes et proposer des alternatives plus durables. Carrefour, par exemple, met en avant des produits similaires, mais plus responsables en fin de commande. L'idée est d'encourager des comportements d'achat plus respectueux de l'environnement sans imposer de restrictions aux consommateurs.