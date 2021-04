Pour dénoncer Amazon, les Amis de la Terre livrent 577 colis aux députés !

La bataille fait rage entre associations, élus et géants du e-commerce. Alors que le projet de loi portant sur la « lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets », dit « Loi Climat », va être activement discuté ces prochains jours à l'Assemblée nationale, Les Amis de la Terre et la Confédération des Commerçants de France ont livré 577 colis devant les grilles du Palais Bourbon, soit un paquet par député. Le but de l'action est de dénoncer la mainmise d'Amazon et son influence sur la Loi Climat, actuellement en pleine navette parlementaire. Et de pousser les députés à ne pas suivre la volonté du gouvernement sur le sort des entrepôts des acteurs du commerce en ligne.