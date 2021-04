Aux USA, Amazon aurait licencié illégalement des salariées critiquant les conditions de travail de la firme

La communication d'Amazon affirme en effet que ce ne sont pas les sorties publiques et les dénonciations des deux employées qui ont été la cause principale de leur licenciement, mais bien les multiples violations des politiques internes.

« Se faire virer d'Amazon est l'une des choses les plus significatives qui me soient jamais arrivées en raison de la solidarité inestimable d'innombrables autres membres d'"Amazon Employees for Climate Justice" (Ndlr : le collectif d'employés d'Amazon qui lutte pour la justice climatique) qui nous soutenaient, qui se sont prononcés et qui continuent de le faire » a pour sa part déclaré Maren Costa sur Twitter il y a quelques heures, en indiquant aussi qu'« exiger que nos entreprises se comportent aussi bien que tout bon citoyen n'est pas seulement raisonnable mais nécessaire, et cela ne devrait jamais entraîner de représailles ou gâcher une carrière ».