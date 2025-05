Nmut

Laurent_Marandet: Laurent_Marandet: on est totalement perdant sur les heures pleines en journée.

C’est du donnant-donnant. Bien sûr qu’il y a une contre-partie. Le but du fournisseur est le lissage, donc incitation dans une tranche et pénalisation dans l’autre. Et effectivement on peut vite ne pas être gagnant suivant ces besoins.

De là à dire que c’est de l’enfumage…

Laurent_Marandet: Laurent_Marandet: EDF a casé tous les jours rouges en janvier

Ca reste à leur discrétion, bien sûr qu’ils font comme ça les arrange.

Laurent_Marandet: Laurent_Marandet: pendant des années, leurs conseillers avaient des instructions pour cacher aux clients l’existence de ce tarif

En fait, il n’était plus commercialisé dans certaines régions car l’optimisation était suffisante pour EDF! Avec les changements de tarifs, EDF a réajusté les prix pour mieux correspondre à leur besoin, logique.

Laurent_Marandet: Laurent_Marandet: cela paraît très risqué mais en réalité, avec de la domotique bien étudiée, on peut arriver à diviser par deux le prix du KWh sur les appareils pilotables (chauffe-eau, voitures, sèche-linge).

Ca contredit un peu ce que tu disais avant, non? Il faut s’arranger pour que cela soit intéressant.

Mais le marché spot est de toute façon toujours plus risqué, il faudrait faire comme pour les investissements, avoir une partie en spot et une partie en tarif réglementé!