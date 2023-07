Recharge électrique moins chère : cet acteur inattendu qui veut battre tous les autres

Quand on réfléchit aux voitures électriques et à leur recharge, ce sont d'abord des acteurs comme Tesla et ses Superchargeurs auxquels on pense. Mais d'autres entités économiques entrent petit à petit dans la danse, comme le groupe Les Mousquetaires. Ce dernier vient en effet d'annoncer la signature d'un partenariat avec « le leader en France du stockage d’électricité », le groupe NW.

Ce « précurseur de la recharge électrique haute puissance, grâce à la technologie IECharge », toujours selon les mots du groupe Les Mousquetaires, aura pour mission d'installer des bornes sur les établissements de toutes les marques du groupe, Intermarché évidemment, mais aussi Bricorama, Netto, Bricomarché, etc.