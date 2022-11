Lidl ne compte pas faire de voiture électrique pour l'instant... mais veut bien les recharger !

En France, et comme de nombreux concurrents, la chaine Lidl va néanmoins installer des stations de charge sur ses parkings. Des stations baptisée « e-Stations », qui promettent à la fois une recharge confortable et véloce. Elles permettront de recharger de nombreux modèles de véhicules électriques, et Lidl compte bien utiliser ses stations pour attirer dans ses rayons une nouvelle clientèle.