Lidl dévoile une voiture électrique à 269 euros par mois

On le sait, l'avenir du parc automobile français (et mondial) se trouve probablement du côté des voitures électriques. Voilà pourquoi des initiatives fleurissent un peu partout et parfois là où on ne les attendait pas forcément. Lidl offre donc à sa clientèle la possibilité de se procurer un véhicule pour 269 euros par mois avec un an d'engagement (pour un total de 10 000 km parcourus).