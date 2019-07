1,18 gigawatt ! Le plus puissant des parcs solaires se lance près d'Abu Dhabi

Une centrale solaire pouvant alimenter 90 000 personnes

Les Émirats Arabes Unis dans la course à la société post-carbone

Source : Engadget.

Avec une puissance de 1,18 gigawatt, Abu Dhabi possède désormais la plus grande centrale solaire indépendante en activité au monde.Avec Noor Abu Dhabi, officiellement en service depuis le 29 juin 2019, les Émirats Arabes Unis ont battu le record de la plus grande centrale solaire du monde. En effet, les chiffres ont de quoi donner le vertige : plus de 3,2 millions de panneaux solaires répartis sur une surface de 8 kmet pouvant subvenir aux besoins en énergie de 90 000 personnes !La centrale Noor Abu Dhabi peut également se targuer de fournir l'énergie solaire la moins chère du marché : au prix de 0,024 $ par kWh, elle est plus compétitive que toutes les autres centrales solaires du monde.Pour que ce projet hors normes au budget de 871 millions de dollars puisse voir le jour en temps et en heure, ce sont plus de 2 900 personnes qui ont travaillé sur le site pendant près de 2 ans.Les scientifiques estiment qu'il reste moins de 12 ans pour limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle et ainsi tenter d'éviter des perturbations climatiques irréversibles. Les Émirats Arabes Unis semblent l'avoir compris et ont donc déjà entamé leur transition énergétique : leur stratégie lancée en 2017 prévoit d'augmenter la part d'énergies renouvelables à 50% dans le bouquet énergétique total, ainsi que de réduire de 70% l'empreinte carbone de leur production électrique.Deux jours seulement après la mise en service officielle de Noor Abu Dhabi, le ministre du changement climatique Thani Al Zeyoudi annonçait la construction d'une nouvelle centrale solaire encore plus puissante. C'est dans la région d'Al Dhafra que verra le jour une centrale de 2 gigawatts. Si le projet n'a encore ni délais ni budget attribués, les candidatures à l'appel d'offres sont déjà ouvertes. Pour rappel, le précédent projet Noor Abu Dhabi avait été remporté conjointement par la société japonaise Marubeni Corp et la société chinoise Jinko Solar Holding.N'oublions cependant pas que malgré ces efforts faits en matière d'énergies renouvelables et de réduction de leurs émissions carbone, les Émirats Arabes Unis ne souhaitent pas encore s'affranchir de leur ressource la plus précieuse : le pétrole. Gare au greenwashing politique, donc.