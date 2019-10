La plus grande centrale solaire flottante d'Europe ouvre dans le Vaucluse

© Akuo Energy

Un potentiel de 10 000 mégawatts

Une réponse aux problèmes fonciers

Installé par une PME française, Akuo Energy, le projet permet d'alimenter près de 4 400 foyers.Les panneaux, qui sont tournés vers le sud, génèrent 17 mégawatts d'électricité. L'ensemble doit fournir de l'électricité verte à 4 373 foyers. Pour le président et cofondateur d'Akuo Energy, Eric Scotto, la mise en place de cette nouvelle centrale «».Pour Akuo Energy, il s'agit de prouver que ces équipements flottants peuvent être compétitifs vis-à-vis de leurs homologues terrestres. D'après Eric Scotto, en retirant les surfaces (lacs, étangs, bassins hydroélectriques...) qui ne sont pas classées Natura 2000, il serait possible de produire 10 000 mégawatts de cette manière sur l'ensemble du territoire. Ce projet, dont la construction a débuté en 2018 , a coûté 17 millions d'euros.Pour fonctionner, des panneaux ont été montés sur une structure de flotteurs baptisée Hydrelio. Celle-ci a été conçue par une autre PME française, Ciel et Terre, qui a déjà proposé des technologies semblables dans 11 autres pays du monde (notamment la Chine, les États-Unis et le Japon).L'installation d'une centrale sur l'eau pourrait aussi résoudre les désaccords. Le maire de Piolenc, Louis Driey, s'est adressé au fondateur de Ciel et Terre, Bernard Prouvost. Celui-ci a raconté avoir connu des conflits de voisinage par le passé. «». Il poursuit sur la conception de la structure, dix ans auparavant : «». Les centrales n'empiètent pas sur les terrains, notamment agricoles.Le chef de production d'Akuo, Marc Neyret, met aussi en avant la rapidité de construction d'une structure flottante. «», dit-il.Il en a résulté une surface de 17 hectares, faisant de la centrale la plus grande d'Europe. Mais pas pour longtemps : Akuo Energy est déjà sollicité pour la construction d'une autre centrale solaire flottante à Raissac d'Aude, en Occitanie. Sa capacité dépassera celle de Piolenc... d'un mégawatt.