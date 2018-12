La première centrale solaire flottante en France en service dès 2019

Une première en France

Une technologie déjà au point en Asie

C'est une grande avancée pour l'énergie solaire en France. Le producteur d'énergies renouvelables Akuo Energy va installer une centrale solaire flottante sur le lac artificiel d'une ancienne carrière dans le but de couvrir la consommation de près de 5000 foyers. Elle comprendra 47 000 panneaux photovoltaïques s'étendant sur 17 hectares pour une capacité de 17 mégawatts.Les centrales solaires flottantes expérimentées en France ne l'étaient à présent que sur de très petits parcs de quelques dizaines de kilowatts seulement. Celle de Piolenc sera la première de cette taille et bénéficiera d'une puissance encore jamais vue en Europe.Pour mener à bien ce projet, les panneaux fixes seront implantés grâce à des flotteurs et la technologie de structure flottante retenue est Hydrelio® développée par le leader mondial Ciel & Terre. Cette PME française a déjà œuvré sur 225 MWc de structures de centrales flottantes dans le monde et a donc signé un accord de licence avec Akuo Energy pour la France.L'opération devrait se chiffrer à 17 millions d'euros avec 12,8 millions d'euros financés par Natixis Energeco et un million d'euros apportés par un financement participatif ouvert aux personnes du département.explique Éric Scotto, le président d'Akuo Energy.Le solaire flottant est déjà bien développé au Japon et en Chine alors que l'Europe accuse encore un retard certain avec aucune centrale de taille comparable à celles qu'on trouve sur la terre ferme.Contrairement à l'éolien terrestre ou des équipements solaires traditionnels, ce type de système évite d'empiéter sur les espaces agricoles.précise Akuo Energy.