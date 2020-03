Pollution : les mesures de confinement anti-coronavirus améliorent la qualité de l'air

© Pixabay

Le NO2 en baisse

Fluctuation of nitrogen dioxide emissions across #Europe from 1 Jan until 11 Mar 2020, using a 10-day moving average & data from @CopernicusEU #Sentinel5P.



The decline in NO2 emissions over the #PoValley 🇮🇹 is particularly evident.https://t.co/MkPuG4IcOi pic.twitter.com/LcNH1QsmaB — ESA EarthObservation (@ESA_EO) March 13, 2020

Des leçons à tirer

Source : Geo.

En Europe, les premiers signes d'une réduction de la pollution sont là. Alors que le continent ferme ses frontières, les émissions de dioxyde d'azote ont montré leurs premiers signes de réduction en Italie, dont les premiers confinements remontent à près d'un mois.Différents niveaux de concentration peuvent être mesurés lorsque l'on parle de qualité de l'air. Dans le cas présent, l'agence spatiale européenne (ESA) vient de publier un communiqué portant sur le dioxyde d'azote (NO2), un polluant 40 fois plus toxique que le monoxyde de carbone. Elle mentionne une rapide vidéo publiée sur Twitter, où une «».Le message envoyé par cette carte se confirme dans les chiffres. L'organisme dit aussi avoir enregistré ». Des chiffres qui coïncident avec les premiers confinements européens, qui ont concerné 11 villes du nord de l'Italie le 22 février. Ce confinement a ensuite été étendu à l'ensemble du pays le 9 mars. A Milan, les concentrations de NO2 ont chuté d'environ 65 mg/m3 en janvier, à 35 mg/m3 durant la première quinzaine de mars.D'autres pays européens, comme l'Espagne ou la France n'ont lancé leurs propres programmes de confinement que très récemment. Il est donc trop tôt pour constater une réelle évolution autour du NO2 ou d'autres polluants. Dans le cas italien, on ignore encore quel est le rôle réel joué par le ralentissement de l'économie sur les émissions des polluants en Italie. Pour Simonetta Cheli, responsable des programmes d'observation de la Terre à l'ESA, elle pourrait également résulter d'une «». Une étude doit donc être lancée afin de déterminer le rôle exact des confinements nationaux. Même dans le cas de la Chine, qui a observé une baisse claire de ses émissions de CO2, les experts ont souligné que le nouvel an chinois a pu jouer un rôle.Les semaines à venir promettent donc d'être enrichissantes. Si ces tendances se confirment, et que la pollution tue effectivement plus que le coronavirus, cela pourra donner lieu à des débats sur le rôle de nos activités quotidiennes les plus polluantes.En attendant, l'air que nous respirons est bel et bien un peu plus propre. L'initiativemet à disposition une carte permettant de suivre les concentrations de divers polluants ville par ville, et jour après jour.