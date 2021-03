Disneyland : la reconnaissance faciale en test à l'entrée du resort d'Orlando

Des tests sont donc menés depuis quelques jours à Orlando, et s'étireront jusqu'au 23 avril 2021 au minimum. Pour l'instant, les parcs américains ne peuvent accueillir qu'un certain nombre de visiteurs, mais ils servent aussi de centres de vaccination. Si le dispositif est mis en place, il sera comme aujourd'hui optionnel et devra même nécessiter un accord parental pour les mineurs. Seul le masque pourra être conservé sur le visage, les casquettes et autres lunettes devant être retirées avant de passer devant l'écran et la caméra.