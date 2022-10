Le metaverse de Meta est tellement buggé que les équipes qui le développent ne l'utilisent pas

Pourtant, la plateforme est encore loin d’être optimale. Dans une note interne qui a pu être consultée par The Verge, Vishal Shah explique que « les retours actuels de nos créateurs, utilisateurs, testeurs et de nombreux membres de l'équipe révèlent que le poids cumulé des coupures, des problèmes de stabilité et des bugs rend trop difficile pour notre communauté l'expérience de la magie d'Horizon ».