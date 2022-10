Tim Cook ne croit pas du tout à l'avenir du metaverse

Pour l'instant, force est de constater que le metaverse ne suscite pas un grand enthousiasme. Les États-Unis, premier pays où Horizon Worlds a été déployé, ne comptaient que 300 000 inscrits dans le monde virtuel de Facebook, un an après son lancement. Et les sommes colossales investies par Meta dans son développement n'ont pas suffi à rassurer ses investisseurs, bien au contraire. En un an, l'action du groupe a vu sa valeur diminuer de 60 %, et Mark Zuckerberg a perdu la même proportion de sa fortune.