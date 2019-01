Facebook fait le ménage et supprime des pages appartenant à Sputnik

Des salariés de Sputnik cachaient leur véritable identité

Une tromperie qui dure depuis 2013



Exemple d'un contenu publié par l'une des pages supprimées par Facebook

Des dizaines de comptes aussi supprimés en Ukraine

ne tolère pas être trompé, et a voulu le faire savoir. Jeudi 17 janvier 2019, le réseau social a révélé avoir identifié deux opérations d'envergure et a annoncé avoir procédé à la suppression de 289 pages et 75 comptes liés à des salariés de l'agence de presse moscovite. La société de Mark Zuckerberg dénonce à leur sujet «».Au travers de ces deux opérations, qui provenaient de Russie,, pour induire en erreur le public. «», déclare Facebook, qui n'entendait pas laisser passer cette tromperie.Cette vaste campagne de promotion couvrait un large territoire (pays baltes, Asie centrale, Caucase, Europe centrale et orientale) et treize pays (Roumanie, Lettonie, Estonie, Lituanie, Arménie, Azerbaïdjan, Géorgie, Tadjikistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, Moldavie, Russie et Kirghizistan).Les gestionnaires des comptes Facebook accusés se faisaient passer pour des pages d'informations indépendantes ou d'intérêt général sur des sujets variés comme la météo, les voyages, le sport, l'économie ou la politique. Et ils en profitaient pour renforcer le sentiment anti-OTAN et publier sur les mouvements de protestation et de lutte anti-corruption.Facebook annonce que, sans parler du nombre total de personnes touchées avec les partages de publication, qui serait donc encore plus important.Les acteurs à la tête des opérations ont dépensé environ 135 000 dollars en publicité sur le réseau social, parfois payés en euros, en roubles ou en dollars américains. La première publicité fut diffusée en octobre 2013, et la dernière remonte à janvier 2019. La diffusion cachée de contenus souvent viraux s'est donc étalée sur plus de cinq années.En Ukraine, deuxième pays depuis lequel étaient menées les opérations, 26 pages, 77 comptes, 4 groupes Facebook et 41 comptes Instagram ont été supprimés, selon la société californienne. Près de 200 000 habitants du pays voisin de la Russie suivaient une ou plusieurs de ces pages. Là encore, les contenus ont été boostés grâce à la publicité, avec un investissement mesuré à 25 000 dollars par le réseau social.Avec les élections européennes de cette année, Facebook compte renforcer sa sécurité, sa veille et sa lutte contre la désinformation pour permettre un scrutin le plus juste possible. Gageons que cela soit possible.