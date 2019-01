Facebook va investir 300 millions de dollars pour aider les journaux locaux

1 000 journalistes supplémentaires sur 5 ans

Facebook cherche à renouer des relations saines avec les organes de presse

annonce sa première bonne résolution de 2019. Le réseau social de Mark Zuckerberg va investir une somme de 300 millions de dollars dans des initiatives visant à aider les titres delocaux autour du globe.Il débutera dès cette année aux États-Unis avant de s'étendre dans différents pays dans le monde. Facebook se donne pour objectif avec cette initiative d'étudier l'utilité de la technologie afinet ambitionne d'intégrer par ses subventionsdans des rédactions locales.Pour l'entreprise, cet investissement lui permettra également de renforcer sa lutte contre les. Facebook espère renouer de bonnes relations avec les acteurs de la presse etdiffusées sur sa plateforme.Les études montrent que les internautes, notamment les plus jeunes, se détournent des sites d'information et ne consomment plus l'actualité que sur les réseaux sociaux. Facebook a depuis l'année dernière modifié son algorithme pouren provenances des médias de proximité.Facebook rejoint Google, qui a également investi la même somme d'argent dans le développement de l'information locale. Les deux entreprises sont régulièrement accusées d'avoir largement participé à la chute du marché de la presse.Les deux géants du web se sont accaparé les revenus publicitaires des sites d'actualité (80 % aux États-Unis) ne laissant que des miettes aux éditeurs. Aux USA, on estime que, soit un média local sur cinq.