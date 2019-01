Google et WordPress vont créer ensemble un CMS pour la presse locale

Un CMS adapté aux besoins des médias locaux

Un abonnement à plus de 1 000 dollars par mois à terme

En 2018, Google a lancé, un programme ayant pour objectif de faciliter le travail des médias en ligne, en encourageant notamment le «». Le dernier projet appartenant à cette initiative s'adresse spécifiquement à la presse locale.En effet,a investi 1,2 million de dollars (un peu plus d'1 million d'euros), dans le cadre d'une coopération avec Automattic, société éditrice de, qui a elle-même contribué à hauteur d'1 million de dollars. D'autres acteurs, tels que The Lenfest Institute for Journalism, ont participé, permettant ainsi de réunir la somme de(soit 2,1 millions d'euros).Cet argent doit servir à créer un, appelé, particulièrement destiné aux médias locaux. Sa vocation est en effet de répondre aux besoins des, via un «». Newspack, dont le développement débutera dans les prochaines semaines, comprendra, une configuration optimisée du CMS, ainsi qu'un système de monétisation. Son lancement, en version bêta, est prévu pourCette nouvelle solution se veut être une réponse aux problèmes rencontrés par la presse locale. Confrontées àet à la montée des offres gratuites en ligne, beaucoup de petites rédactions ont dû réduire leur personnel et faire pivoter leur modèle vers le numérique. Mais n'ayant pas les moyens de s'entourer d'experts, elles se heurtent inlassablement à des problèmes techniques et/ou commerciaux. C'est pourquoi Google et WordPress souhaitent leur fournir une technologie adaptée, leur permettant deIl y a néanmoins des limites aux initiatives désintéressées. Si Newspack sera dans un premier temps gratuit, pendant son développement, l'abonnement au service coûtera ensuite(entre 875 et 1 750 euros par mois) aux médias locaux.