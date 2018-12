Wordpress 5.0 est arrivé ! Voici les nouveautés

Gutenberg, un monde de blocs

Nouveau thème : Twenty Nineteen

À télécharger :

Wordpress



Personnalisable et doté de nombreux raccourcis, Gutenberg - c'est le nom de ce nouvel éditeur - va changer les habitudes des utilisateurs du CMS.L'éditeur de Wordpress 5.0 est uneen comparaison à l'interface utilisée précédemment. Toutefois, pour les éditeurs qui passaient déjà parpour créer et organiser leurs contenus, le changement ne sera pas si important puisque, désormais, tout s'organise en effet avec ces fameux blocs. Vous pouvez insérer du texte, des en-têtes, des images, des listes et bien plus encore, à la demande. «», expliquent les développeurs.Tout semble, en effet, bien plus, car les blocs peuvent être déplacés un peu partout et les éléments sont clairement distincts. Il reste toujours possibleà la place de ce nouvel éditeur visuel. On perçoit toutefois la volonté des responsables de WordPress de continuer de faire de ce CMS un outil de, accessible à tous. Si vous voulez essayer ce nouvel éditeur de texte et comprendre son fonctionnement, une page y est consacrée sur le site officiel Il est possible de revenir à l'éditeur classique, avec une extension dédiée. Le support de l'extension « Classic Editor » est assuré par WordPress. Le temps de vous préparer à adopter les blocs.À chaque nouvelle version majeure de Wordpress correspond un nouveau thème. Voici que débarque, un thème totalement compatible avec le nouveau système de blocs. Avec un design moderne et de grands espaces qui facilitent la lecture, ce thème graphique promet une vitesse de chargement optimal.Du côté des développeurs, de nombreuses nouveautés apparaissent en utilisant les API REST, apparues depuis la version 4.7. Tout est pensé pourà utiliser WordPress comme structure de développement des applications. Qu'il s'agisse des sauvegardes automatiques, de la recherche ou de la gestion des blocs, beaucoup de nouveautés sont là, invisibles pour les utilisateurs non-techniques. Vous pouvez notamment découvrir le détail sur cette page