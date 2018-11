Wordpress 5.0 avec l’éditeur Gutenberg, c'est pour demain !

Système de blocs dynamiques

Un nouveau thème par défaut au programme

Source : Wordpress

est en quelque sorte le Samsung des systèmes de gestion de contenu : sa domination nette et sans bavure le positionne comme le leader incontesté du secteur, lui qui possède environ 30 % des parts du marché . Autrement dit,utilise ce logiciel publié en open source. C'est donc autant de sites web qui pourront bénéficier de la nouvelle, lancée le mardi 27 novembre 2018.Un communiqué de presse nous apprend en effet que la première version dea été avancée, et ce, pour gonfler le nombre desusceptibles de faire remonter diverses anomalies repérées. Le fait est que les utilisateurs auront désormais l'occasion de télécharger le plugin WordPress Beta Tester pour expérimenter les nouveautés de cette MAJ.La principale évolution de la version 5.0 est sans aucun doute l'arrivée de. Ce dernier proposera une interface revisitée, censée simplifier l'expérience grâce à un système de blocs dynamiques qui pourront être placés selon vos envies. Sa prise en main pourrait être quelque peu difficile au début, même si le temps devrait habituer les utilisateurs à ce nouveau mode de fonctionnement.Matías Ventura, en charge du développement de Gutenberg et auteur du billet, énumère: un nouveau thème par défaut nommé «» fait son apparition. Un thème qui conviendrait aux besoins de chacun, quel que soit son projet : blog photo, entreprise, organisation à but non-lucratif... WordPress 5.0 prend également en charge la prochaine version de PHP 7.3.