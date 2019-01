Grasshopper : l’app de Google pour apprendre à coder téléchargée 1,6 million de fois

Apprendre à coder en Javascript

Lancée en avril 2018, l'applicationa rencontré un véritable succès au fil des mois. Moins d'un an plus tard, le projet créé par desau sein de l'incubateur de la firme de Mountain View, baptisé Area 120, a séduit près d'1,6 million de personnes, comme le souligne un communiqué de presse disponible sur le blog de la multinationale américaine.Grasshoper repose sur un principe simple : vous apprendre- langage utilisé par une majorité des développeurs professionnels - de la manière la plus ludique possible. Une recette qui a visiblement rencontré son succès au regard du nombre de téléchargements.