Google va vous faire tenir vos résolutions sportives avec son challenge Google Fit

Faizal Ramli / Shutterstock.com

Un défi qui démarre le 1er janvier 2019

Un assistant Google qui vous remet au sport

Pendant un mois,va vous aider à adopter un nouveau mode de vie.L'inscription au challenge est possible dès aujourd'hui, et vous pouvez compter sur Google pour vous envoyer une piqûre de rappel le 1er janvier.L'objectif du challenge ? Cumuler le plus de points possible, avec un minimum de 150 par semaine. Ces points se gagnent en fonction de la quantité d'activités que vous ferez. 30 points grâce à 30 minutes de vélo, considéré par Google comme une activité modérée, 60 points pour 30 minutes de course à pieds (demandant un peu plus d'efforts), et bien d'autres pour tous types d'activités, jusqu'au ski et à la luge avec les enfants (ou pas).(nomméesur iOS) est capable de détecter automatiquement certaines activités, mais comme pour la plupart des applications de suivi d'activité, il est également possible de les enregistrer manuellement.Pour ce challenge lancé par Google, mieux vaut être muni d'une montre connectée dédiée au suivi sportif, sans quoi il faudra vous contenter des mesures un peu moins précises de votre téléphone. En somme, Google vous remet au sport... et continue surtout de suivre tout ce que vous faites quotidiennement.