Facebook teste LOL, une plateforme vidéo uniquement pour les plus jeunes

Facebook veut reconquérir un public qui le fuit depuis des mois

LOL n'est pas une blague, mais bien le prochain projet imaginé par. Supposé rester secret, il a finalement été révélé par TechCrunch et le réseau social n'a eu d'autre choix que de confirmer ce nouveau développement.est une plateforme de mèmes, ces vidéos et autres gifs qu'affectionnent particulièrement les plus jeunes. Ces contenus seront classés par catégories et une section de recommandations est également au programme selon les vidéos partagées par l'utilisateur.LOL passe ensuite en mode plein écran pour lire à la suite les mèmes et des boutons permettent de réagir avec les mentions « Drôle », « Pas mal » ou « Pas drôle ». On peut également télécharger, rechercher et partager rapidement une vidéo sur son fil d'actualités.Un porte-parole de l'entreprise a indiqué que LOL est actuellement en phase de test auprès d'une centaine de lycéens. Avec ce nouveau produit, Facebook cible directement les plus jeunes. Depuis quelques mois, ce public quitte progressivement le vénérable réseau social pour des plateformes plus modernes comme Snapchat, Instagram ou encore Tik-Tok. Un vrai problème pour la croissance de l'entreprise, qui n'attire plus assez de nouveaux abonnés et voit sa croissance stagner.Il assure également que LOL n'est pas conçu pour redonner un coup de fouet à Facebook Watch , la section du réseau social consacré à la vidéo et dont les résultats sont mitigés.Pour le moment, les premiers retours sur LOL ne sont pas particulièrement positifs. Les utilisateurs trouvent la plateforme «», en expliquant que Facebook veut se donner un côté cool sans y parvenir.L'entreprise n'a donné aucune date de lancement pour sa nouvelle fonctionnalité et continue à la développer au fil des retours de ses jeunes testeurs.