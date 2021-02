TSMC fait face à des problèmes d'approvisionnement en eau, essentielle pour continuer à produire ses puces

Les autorités de l'île utilisent un système sur quatre couleurs - vert, jaune, orange, rouge - pour quantifier les problèmes et les restrictions. Plusieurs districts sont ainsi passés en orange. Les industriels concernés doivent encore réduire leur consommation d'eau de 11% alors qu'une réduction de 6% leur avait déjà été imposée. Une mesure qui devrait courir jusqu'à mai.

TSMC est logiquement touché dans la mesure où ses usines consomment de grandes quantités d'eau. Pour continuer à faire tourner ses chaînes, la société fait venir, à prix d'or, des camions-citernes : l'objectif affiché est d'avoir un impact le plus faible possible sur les productions et, en tête de liste, celles de composants pour Apple, AMD, NVIDIA et Qualcomm.