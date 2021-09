Le fondeur chinois SMIC va construire une GigaFab à quelque 9 milliards de dollars pour répondre aux pénuries

Cette GigaFab servira surtout à la production de puces sur des procédés de gravure matures, c’est-à-dire 28 nm et plus, utilisés pour les circuits intégrés de certains composants comme les contrôleurs Wi-Fi, ou des puces utilisées par l’industrie automobile par exemple. Or, pour ce type de produits, l’offre est largement déficitaire.