COVID-19 : à "iPhone City", Foxconn dissuade ses employés malades de se faire tester

En effet, selon un rapport de Rest of World, dont 9to5mac se fait l'écho, les employés qui manifestent des signes de la maladie sont tout de même poussés à occuper leur poste de travail. Pire, ils font l'objet de pression de la part de leur management afin de ne pas effectuer de test de détection de la COVID-19. Il faut dire qu'en cas de résultat positif, ils doivent se mettre en quarantaine et ne peuvent donc plus travailler.

Et si les mesures de sécurité peuvent aider à prévenir les contaminations, la vie en commun ne facilite pas le ralentissement de l'épidémie. « Les employés sur les lignes de production sont équipés de masques N95 pour éviter la propagation de la COVID-19. Mais les travailleurs disent qu'il est toujours facile d'attraper la maladie dans les dortoirs, où huit personnes dorment ensemble à proximité », explique le rapport.

Cette injonction touche l'ensemble de la hiérarchie, puisque selon un témoignage rapporté par le média, les managers eux-mêmes ont affiché durant leur période de travail des formes de fatigue (voix éraillée, démarche chancelante…). L'usine va-t-elle devenir un nid à COVID-19 ?