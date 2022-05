Les livraisons de MacBook Pro coincées entre reconfinement et révoltes dans les usines

La production a repris lentement durant le mois d'avril, à 30 % des capacités du sous-traitant, et Quanta travaille actuellement à atteindre les 50 %. Des retards sont déjà à signaler, et il faut désormais au moins deux mois entre la commande et la livraison. De plus, certaines régions du monde ne peuvent plus être livrées par Apple.

Ces retards devraient s'étendre à tout le deuxième trimestre 2022, et la situation est encore incertaine pour le deuxième semestre. Il s'agit du plus important pour le constructeur, puisqu'il coïncide avec les fêtes de fin d'année et le lancement de bon nombre de nouveaux produits.

En plus de ces retards de production, Quanta doit subir la colère de ses employés qui se sont révoltés contre leurs conditions de travail et les mesures de confinement strictes dictées par la politique zéro-COVID du gouvernement. Ces derniers sont en effet contraints de dormir sur place, en plus de journées de travail pénibles et très longues. Des émeutes ont éclaté il y a quelques jours, et les salariés ont forcé les barrières qui les contraignaient à rester à l'intérieur du bâtiment.