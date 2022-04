Confinement : à Shanghai, les robots autonomes prennent le relais sur les livraisons

Depuis le début du mois d'avril, les 25 millions d'habitants de Shanghai, touchés par une vague du variant Omicron, ont été placés en confinement, sans avertissement et pour une durée indéterminée. L'enfermement est mal vécu par de nombreux Shanghaïens et difficile à supporter pour plusieurs services de la ville. D'autant que seules sept personnes sont officiellement mortes à cause du virus ces 24 dernières heures dans la municipalité, et toutes souffraient de maladies préexistantes. La technologie constitue ainsi un sérieux renfort pour tenter d'améliorer le confort de la population, mais aussi pour renforcer la surveillance.