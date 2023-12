Le leader mondial des voitures hybrides accélère sur l'électrique et l'hydrogène

Les informations concernant le Sport Crossover Concept sont encore plus lacunaires, mais le design le positionne comme une alternative aux SUV avec sa silhouette élancée fastback. Le communiqué met en avant « un confort maximal allié à la praticité d’une architecture cinq portes, d'un grand coffre et d'un espace généreux pour les jambes à l'arrière » .

Si nous n'en savons pas plus, nous notons un point important : le Sport Crossover a été développé pour les marchés chinois et européen par BYD Toyota EV Technology Co, une coentreprise créée en Chine par Toyota et BYD. Voilà qui permet d'imaginer des échanges de technologies intéressants puisque BYD est leader sur son marché et ambitionne de conquérir l’Europe avec notamment une Seal à la batterie de 82,5 kWh pour 520 km d'autonomie.

En plus de ces deux concepts, étaient présents sur le salon trois autres modèles électriques à venir, la berline Lexus LF-ZC avec plus de 800 km d'autonomie, le concept de voiture de sport électrique Toyota FT-Se et le concept Toyota FT-3e qui se positionnerait sur un segment supérieur à la BZ-4x déjà sur les routes avec 4,86 m de long, 1,95 m de large pour 1,59 m de haut.