Cet étonnant véhicule électrique capture du CO2 en roulant

Un véhicule qui adopte un look plutôt réussi, avec un petit côté roadster qui lui permet de ne pas passer inaperçu. Ce véhicule ZEM est actuellement en tournée aux États-Unis, s'arrêtant dans des universités et des entreprises pour montrer ses capacités. À voir maintenant si un constructeur reprendra à son compte ce principe de capture de CO 2 .