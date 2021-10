La première ligne commerciale avec un avion à hydrogène a été annoncée, et elle fera Londres-Rotterdam

L'exploitation commerciale des airs à l'aide d'avions à hydrogène et à destination du grand public semble plus proche que jamais. La compagnie ZeroAvia a annoncé, le 27 octobre, avoir conclu un partenariat avec l'aéroport de Rotterdam La Haye (RTHA) et Royal Schiphol Group, l'exploitant des aéroports néerlandais, pour l'ouverture d'une ligne hydrogène-électrique commerciale Rotterdam-Londres en 2024. Si l'ambition et le calendrier sont posés, la route jusqu'au succès n'en demeure pas moins longue.