Airbus dévoile la nouvelle version de CityAirbus, son avion à décollage vertical 100% électrique

CityAirbus est le deuxième démonstrateur de décollage et d’atterrissage verticaux électriques (eVTOL) conçu par Airbus. Ce modèle et le modèle Vahana ont réalisé conjointement 242 essais en vol et au sol, et ont parcouru environ 1 000 km au total. D'après Airbus, ces campagnes de test lui ont permis de concevoir une nouvelle architecture pour trouver le juste équilibre entre vol stationnaire et vol en avant.