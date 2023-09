Premier vol habité réussi pour H2FLY et son avion à pile à hydrogène liquide d’une autonomie de 1 500 kilomètres

S'il n'est pas le premier avion fonctionnant à l'hydrogène à voler, il est le premier à parcourir cette distance avec un pilote à son bord. En utilisant de l'hydrogène liquide, et non sous forme de gaz, l'aéronef en question, le HY4, peut doubler sa portée maximale. Ainsi, son autonomie en vol passe de 750 à 1 500 kilomètres, selon les essais réalisés. L'avion est équipé d'un système de propulsion à pile à combustible hydrogène électrique, et le carburant est stocké sous forme liquide, entièrement cryogénisé. Rappelons d'ailleurs qu'un avion vieux de 41 ans avait pu récemment voler grâce à une pile à hydrogène : un autre exploit.