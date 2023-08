Google a testé une IA très efficace pour s'attaquer au bilan climatique de l'aviation !

L’expérimentation s’est déroulée en deux temps. La première a consisté à identifier, sur les cartes météorologiques en constante évolution, les zones propices aux formations de contrails. Pour cela, des pilotes et des experts climaticiens ont participé à former une IA par apprentissage de différentes situations à l’aide de cartes et de relevés, en particulier avec des cartes générées par imagerie satellite.

Une fois l'entraînement terminé et fiabilisé (ce qui prend du temps), cette IA a été intégrée à des tablettes que les pilotes de soixante-dix vols d’American Airlines ont emmené avec eux, sur une période de six mois. Au cours de leur vol, les trajectoires ont été sensiblement ajustées pour éviter les zones détectées par l’IA et révélées par leurs tablettes… Après quoi un bilan également mené par des images satellite a évalué l’efficacité sur la formation de traînées de condensation. Le bilan est très positif puisque le nombre de contrails a baissé de 54 % sur ces vols !