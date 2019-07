Aéronautique : l'impact grandissant des contrails sur le réchauffement climatique

Trainées de condensation d'un Airbus A340 © Adrian Pingstone

Qu'est-ce qu'un contrail ?

Les contrails peuvent former des cirrus persistants plusieurs jours ou semaines comme ici à Sitges, ville touristique située en Catalogne

Contrails : un impact sur le climat ?

2

x

2

2

Source : Atmospheric Chemistry and Physics,

Selon une récente étude, avec l'intensification du trafic aérien, lesdevraient être multipliés par trois d'ici 2050. Leur impact sur le réchauffement climatique, déjà actuellement non négligeable et pourtant sous-estimé, pourrait alors être largement accru., ce nom latin ne vous dit peut-être rien et pourtant nous en observons tous les jours, si tant est qu'on lève les yeux vers le ciel : il s'agit simplement desqui se forment à la suite du passage d'un avion en raison de la vapeur d'eau émise par leurs moteurs, lorsqu'ils volent à haute altitude. Ce phénomène est plus couramment appelé, contraction des mots anglais «» et «».Toutefois, les plus observateurs auront certainement remarqué que les, ce phénomène requiert en effet que plusieurs conditions - notamment de température, d'humidité et d'altitude - soient réunies.Une récente étude publiée dans la revue, estime queet engendrent un forçage radiatif qui contribue au réchauffement climatique.Les résultats de cette étude ne s'arrêtent pas sur cette information, déjà connue et pourtant sous-estimée ; les deux chercheuses allemandes à son origine estiment queen raison de l'augmentation croissante du trafic aérien mondial (qui double tous les 15 ans), ainsi qu'à l'évolution des lignes aériennes dont la tendance consiste à les déplacer sur des altitudes sensiblement plus élevées.Or, si l'on pointe souvent les avions du doigt en raison de leurs importantes émissions de gaz à effet de serre, notamment de COet de NO, malgré leur faible persistance par rapport aux émissions de COConstitués de cristaux de glace qui se forment lorsque la vapeur d'eau se mélange à l'air froid à l'extérieur (au minimum - 39 °C) , les contrails ont tendance à former de larges traînées se transformant en cirrus, qui vont réfléchir la lumière du soleil la journée et donc refroidir les masses d'air grâce à leur albédo (pouvoir réfléchissant d'une surface). Seulement, c'est l'effet inverse qui est observé la nuit oùen piégeant la chaleur.Malheureusement,. Ainsi, le GIEC estime que le transport aérien est responsable à hauteur de. Les, et lesqui en résultent, seraient quant à eux, loin devant les émissions de COLe secteur du transport aérien devra donc trouver une solution convaincante pour réduire le forçage radiatif induit par les contrails, peut-être enpour éviter les zones saturées, en, ou encore enEnfin, l'arrivée des avions hybrides et électriques dans le secteur de l'aéronautique aura peut-être pour effet de réduire le nombre quotidien de contrails ! Seul l'avenir nous le dira.