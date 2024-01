Révolution aéronautique : cette start-up puise dans un secteur inattendu pour réinventer les avions à hydrogène

Les VTOL (Vertical Take-off and Landing) sont des avions capables de décoller et d'atterrir à la verticale. Les e-VTOL sont donc des aéronefs dotés de la même capacité, à la seule différence qu'ils sont électriques. Ceux fabriqués par Sirius Jet fonctionnent entièrement à l'hydrogène, comme les modèles de ZeroAvia. Leurs deux modèles, le Business Jet et le Millenium Jet sont prévus pour offrir une autonomie et des performances très appréciables. Une des clés de leurs habiletés réside dans leur design, travaillé en collaboration avec des entreprises expertes en Formule 1.