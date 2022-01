Jetson ONE : la "voiture volante" suédoise monoplace à 79 000 euros sera livrée dès 2023 !

Il s'agit d'un véhicule aérien assez unique, inspiré des drones et capable d'embarquer une seule personne (de moins de 95 kg). L'engin dispose d'une batterie qui lui assure une autonomie de 20 minutes et d'une puissance qui lui permet de filer à 100 km/h environ. De plus, le véhicule est en mesure de grimper jusqu'à 1 500 mètres d'altitude.