Avions à l'hydrogène : le secret de ZeroAvia pour les faire voler plus longtemps

L'expertise de l'entreprise Verne dans l'hydrogène cryo-comprimé ne pourra que profiter à ZeroAvia. C'est même la spécialité de l'entreprise californienne qui propose une solution inédite pour stocker l'hydrogène gazeux à très basse température. Une technologie qui offrira aux appareils de ZeroAvia une plus grande autonomie.

Selon les calculs de Verne, l'hydrogène cryo-comprimé offre une densité d'hydrogène utilisable 40 % plus élevée que l'hydrogène liquide et 200 % plus élevée que celui stocké sous forme de gaz à 350 bars. Leur solution est également plus économique, car elle permet de baisser drastiquement les coûts de la densification de l'hydrogène. En plus de cela, les temps de ravitaillement sont, eux aussi, réduits. L'hydrogène cryo-comprimé peut également être stocké plus longtemps et le processus de cryo-compression simplifie également la gestion de la pression du gaz. En effet, les systèmes classiques de carburant à base d'hydrogène (notamment sous forme liquide) nécessitent une gestion assez complexe de la pression afin de maintenir la stabilité et la sécurité du carburant.