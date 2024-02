L'Europe en première ligne avec l'intégration de l'hydrogène liquide dans les aéroports

L'hydrogène pour remplacer le kérosène des avions de lignes ne tient plus de la simple spéculation. La décarbonation de ce secteur est une priorité, et l'Europe prend les devants pour catalyser ce processus. Le projet ALRIGH2T est lancé, financé par le programme Horizon Europe à hauteur de 10 millions d'euros. L'objectif ? Faire en sorte de prouver l'efficacité des solutions d'approvisionnement en hydrogène liquide pour l'aviation dans plusieurs aéroports.

Le projet, prévu pour durer quatre ans, est piloté par l'ENEA (l'Agence italienne pour les nouvelles technologies, l'énergie et le développement économique durable) et implique la collaboration de 21 partenaires issus de sept pays de l'Union européenne et d'Israël.